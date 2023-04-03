Почему никогда нельзя выбрасывать вырванные ростки свеклы после прореживания: жаль, раньше не знали

Далеко не все садоводы знают, что во время прореживания свеклы на грядке, вырванные ростки не нужно выбрасывать.

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Вы можете смело их посадить в другую землю и получить еще одну грядку свеклы, то есть увеличить фактически свой урожай почти в два раза! Ростки отлично принимаются и растут дальше.

Важно здесь выбрать удачное время для прореживания и пересадки. Лучше всего делать это в пасмурную погоду или дождаться, когда солнышко начнет садиться, то есть вечером. Жара и солнечные лучи плохо влияют на всходы.

Источник: Telegram-канал «Сад и огород».