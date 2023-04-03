Всегда кладите соль в стиральный порошок: секрет времен СССР работает!

Советские хозяйки всегда бросали в отсек со стиральным порошком во время стирки ложку поваренной соли. Так они усиливали свойства моющего средства. Этот метод, конечно же, работает и сейчас.

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При помощи одной ложки соли, добавленной в порошок, вы сделаете из любого дешевенького средства суперэффективное, не потратив на это дополнительных денег.

Порошок отстирает ваши вещи намного действеннее, справится даже с самыми сильными загрязнениями, пятнами. Соль также окажет кондиционирующий эффект, сделав ткани мягкими. Уберет неприятный запах.

Кроме того, при добавлении соли вы можете смело сократить количество используемого порошка. И быть уверенными в том, что цвет вашего белья станет только насыщеннее, а то, что было белым, превратится в свежее, будто только что купленное.

Источник: sovkusom.ru