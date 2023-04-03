Курс доллара 3 апреля совершил обвал: те, кто проявили терпение, смеются!

Доллар в последние недели неизменно стремился ввысь на торгах на фоне отечественной валюты. Заручившись мощной поддержкой шести банков Европы и Японии, валюта США чувствовала себя уверенно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

При этом российский рубль падал из-за увеличенного пакета санкций, цен на нефть и сокращения экспорта. Финансовые эксперты уже не сомневались: потолок в 80 рублей доллар преодолеет уже в апреле и пойдет на увеличение и дальше.

И вот утро 3 апреля началось с сюрприза от доллара, он на торгах Мосбиржи неожиданно потерял сразу 5 копеек, дойдя до цифры в 77,55 рубля.