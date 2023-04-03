Зачем бросать в суп кубики льда: так просто, как не догадывались!

Трудно отказать себе в удовольствии отведать вкусного горячего супа с пылу-жару! Да вот только иногда он может быть поистине обжигающим, да и не полезно это точно.
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Если сидеть и дуть на свежеприготовленный супчик для вас – не вариант, просто бросьте в тарелку пару кубиков. Блюдо остудится моментально, никак не изменившись во вкусе!
То же самое можно проделать и с горячим чаем. Держите кубики льда из кипяченой воды всегда под рукой и у вас никогда не будет проблем со слишком высокой температурой еды!
Источник: Telegram-канал «Хозяйские хитрости».