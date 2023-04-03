«Обстоятельства заставят»: Василиса Володина предупредила — 3 апреля придется прогнуться

Астролог Василиса Володина 3 апреля дала прогноз на день. В своем Telegram-канале эксперт по звездам и планетам предупредила людей, что пришла пора меняться.

«День, когда придется избавляться от старья. Обстоятельства заставят по-другому обсуждать дела. Например, вы привыкли считать бюджет проекта карандашом в блокноте, прежде чем представить коллегам. А тут придется не только делать наглядные таблички, но и мнение соседнего отдела учесть», — объяснила Володина.