«Обстоятельства заставят»: Василиса Володина предупредила — 3 апреля придется прогнуться

Василиса Володина. Фото: соцсети

Василиса Володина. Фото: соцсети

Наступило время перемен.

Астролог Василиса Володина 3 апреля дала прогноз на день. В своем Telegram-канале эксперт по звездам и планетам предупредила людей, что пришла пора меняться.

«День, когда придется избавляться от старья. Обстоятельства заставят по-другому обсуждать дела. Например, вы привыкли считать бюджет проекта карандашом в блокноте, прежде чем представить коллегам. А тут придется не только делать наглядные таблички, но и мнение соседнего отдела учесть», — объяснила Володина.

Это неизбежно, поэтому астролог советует не сопротивляться, а всеми силами настроиться на перемены. Поскольку эти обновления оправдают себя в ближайшей перспективе.

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