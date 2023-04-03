Доллар не будет стоять на месте: стал известен убийственный курс «американца» на ближайшее время

В настоящее время крайне сложно прогнозировать курсы иностранных валют из-за нестабильности внешнеполитической ситуации. На уровень валюты влияют множественные факторы и подчас деньги ведут себя так, как никто не ожидал.

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Совсем недавно доллару предсказывали полный крах из-за надвигающегося экономического кризиса в стране и банкротства сразу двух крупнейших банков страны. Однако «американец» только укрепился на фоне рубля и упорно ползет на торгах вверх.

На минувшей рабочей неделе доллар в очередной раз смог обновить максимум с апреля прошлого года на отметке в 77,95 рубля. При этом аналитики убеждены, что валюта будет расти и дальше.