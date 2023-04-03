Как нарастить мощное зеленое перо у лука: немного хитрости с дешевеньким аптечным средством

Обычный нашатырный спирт поможет нарастить мощное и сочное зеленое перо у лука. Пocлe внeceния пoдкoрмки в виде нaшaтыря культурa быcтрo растет и буквaльнo пышeт здoрoвьeм, поэтому легче противостоит болезням и вредителям.

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Потом лук даст отличный урожай с крупными, крепкими и сочными головками.

Состав водного раствора нашатырного спирта отличается в зависимости от здоровья и состояния посадок.

Если стрелки пожелтели из-за дефицита азота, то концентрация вещества должна быть максимальной. Пропорции в данном случае: 1 ст. л спирта на 1 л воды.

Для профилактики: 2–3 столовые ложки нашатыря на 10 л воды.