«Доллары на счетах в банках лучше не держать»: финансист Ковалев предупредил об апрельских рисках

Начавшееся в марте ослабление рубля может обернуться в апреле повторением сценария годичной давности – когда «зеленый» стоил 80, 81 и даже 82 рубля. Курс зависит от ситуации в мировой экономике, где, как известно, покой лишь снится. Нестабильность всегда содержит риски, и россиянам следует быть к ним готовыми.
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В частности, Владимир Ковалев, аналитик TeleTrade, в своей беседе с сайтом mk.ru, спрогнозировал, что курс доллара в апреле может колебаться в диапазоне 75-79 рублей. И предупредил, что к этой валюте нужно отнестись с опаской.
«При этом на счетах в банках лучше не держать доллары и евро из-за рисков их блокировки и высоких комиссий. Юань или «привязанные» к доллару валюты (гонконгский доллар и дирхам ОАЭ) в нынешней обстановке выглядят гораздо предпочтительнее», - сообщил финансист.