Как изменится курс доллара в апреле: повторит сценарий годичной давности?

Валютные качели замедлили в марте свое колебание, и рубль в первый весенний месяц держался довольно стабильно, хоть и ослаб относительно декабрьского курса. Однако, в апреле все может измениться. Финансисты ждут серьезных испытаний для национальной валюты, поскольку на мировом рынке сложились неблагоприятные условия.

Сценарий годичной давности, когда доллар по стоимости перевалил за 80 рублей, может повториться, высказываются некоторые финансисты. На начало месяца, напомним, курс равнялся 77,32 рубля за «зеленый».

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Эксперт Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global, считает, что возможное усиление геополитического напряжения приведет к снижению стоимости российской валюты и подорожанию доллара как «защитного актива».

«В таком случае можно прогнозировать рост стоимости «американца» до 80 рублей. Евро поднимется в район 85 рублей», - рассказал сайту mk.ru аналитик.

Одновременно будет расти юань, на который спрос со стороны российского населения будет лишь расти – китайскую валюту расценивают сегодня как наиболее надежную среди «иностранцев». И его стоимость устремится к 12 рублям.