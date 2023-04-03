Глоба срочно сообщил, к чему нужно приготовиться на этой неделе: «Агрессия, неадекватность, обостренные реакции»

Новая неделя апреля, с 3 по 9 числа, будет достаточно бурной на общественные реакции, сообщил астролог Богдан Глоба в своем прогнозе. Каждый будет искать свою выгоду, причем, не всегда считаясь с интересами других. Важно не упустить свои шансы в этой погоне.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Свое влияние на происходящее окажет Полнолуние. О нем Глоба-младший срочно предупредил людей. Событие случится в четверг, 6 апреля, и испытает на прочность каждого из людей.