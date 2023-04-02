«Хук по «американцу»: анонсирован полный отказ от доллара – что будет дальше

Евро и доллар

Евро и доллар. Фото: Global Look Press

Финансовые аналитики раскрыли, что оказало давление на американскую валюту.

Эксперты уже не раз предрекали скорый закат американской валюты. Доллару отводится не более десяти лет экономической жизни, а затем начнется закат.

И первые свидетельства намерений некоторых государств сместить доллар с пьедестала уже есть.

«Страны БРИКС решили отказаться от доллара, это тоже оказывает давление на американскую валюту. Китай и Бразилия договорились прекратить использовать доллар США в торговых операциях. Неплохой хук по «американцу», который становится все менее популярным в международных расчетах. Страны будут использовать национальные валюты без необходимости конвертации в американский доллар. Привлекательность облигаций США падает», - отметил финансовый аналитик Владислав Антонов.

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Напомним, ранее Владислав Антонов предсказал, что рубль в начале апреля вновь покажет снижение. За доллар на торгах будут отдавать 80 рублей.

По материалам 1prime.ru.

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