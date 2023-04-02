Случится уже завтра: аналитики предупредили о резком снижении курса рубля в начале апреля – готовьтесь к жутким цифрам

Кораблик, сложенный из рублей

Кораблик, сложенный из рублей. Фото: Global Look Press

Финансисты озвучили, сколько будет стоить национальная валюта на торгах в первые дни апреля.

Закончившийся март был неудачным для российской национальной валюты. Рубль продолжал неуклонно снижаться, пару раз, правда, отыгрывая свои же позиции.

Начало апреля, по прогнозам аналитиков, тоже не предвещает ничего хорошего для рубля. Все может произойти на торгах уже завтра, в понедельник, 3 апреля. На первых же торгах месяца рубль может обрушиться.

Плачевно-жуткие цифры для тех, кто готовится покупать валюту для поездок за границу, озвучил финансовый аналитик Владислав Антонов.

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«В апреле внешний фон для рубля останется негативным. Считаю, что коррекцию по рублевым парам стоит ожидать, когда курс доллара поднимется до 80 рублей, евро — до 85,8 рубля, юань — до 11,60 рубля», - отметил Владислав Антонов.

По материалам 1prime.ru.

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