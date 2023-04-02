Съешьте это на ночь и будете спать, как младенец: чудо-ягода стоит копейки, а эффект на миллион – крепкий сон до самого утра обеспечен

Двуспальная кровать

Двуспальная кровать. Фото: Global Look Press

Найдено дешевое средство, которое поможет наладить сон.

По данным ВОЗ, половина населения планеты страдает от бессонницы, недосыпания и плохого сна.

Эксперты считают, что решению этой проблемы вполне может поспособствовать ягода, которая есть в каждом продуктовом магазине. Это киви.

Выявлено, что киви помогает быстрее уснуть и делает сон более качественным и глубоким.

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Киви богат серотонином и стимулирует выработку мелатонина - гормона, который необходим для того, чтобы уснуть.

Киви содержит еще и большое количество антиоксидантов, которые помогают избавиться от стресса.

Да, киви не поможет, если перед сном вы выпили хотя бы чашечку кофе.

По материалам Mirror.

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