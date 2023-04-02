Урожай будете собирать ведрами: эта простая подкормка для смородины есть на каждой кухне – добавьте под куст, и ягоды станут крупнее и слаще

Смородина - одна из самых вкусных и полезных ягод, которая растет в саду. Весной важно провести ее подкормку, и тогда летом собирать урожай без труда можно будет буквально ведрами.

Подкормка - простая, из отходов, которые есть на каждой кухне, но при этом богата на микроэлементы.

Это - картофельная кожура, в которой содержится много питательных веществ, минералов, витаминов: калий, витамин B, магний, натрий, глюкоза, аскорбиновая кислота и немного фосфора.

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