Вы удивитесь, но «Рафаэлло» по этому рецепту получаются не хуже оригинала — всего четыре ингредиента

Вы удивитесь, но «рафаэлло» по этому рецепту получаются не хуже оригинала — четыре ингредиента и минимум времени

Фото: Global Look Press

Лакомство станет настоящим украшением стола.

Мало кто задумывался, но приготовить конфеты «Рафаэлло» своими руками совсем несложно. Лакомство в домашнем исполнении ничуть не уступает оригиналу по вкусовым качествам. Огромный плюс — для приготовления конфеток нужны всего четыре ингредиента.

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Понадобятся по 130 граммов сливочного масла и кокосовой стружки, горсть миндаля и четыре столовых ложки сгущенного молока.

  1. Слегка подтаявшее сливочное масло смешиваем со сгущенкой и стружкой кокоса, но тратим не всю — несколько граммов нужно оставить для украшения. Получившуюся смесь убираем в холодильник для застывания; на 30 минут.
     
  2. Миндаль очищаем от шелухи.
     
  3. Формируем конфетки, обваливаем десерт в стружке, после чего вновь убираем в холодильник на полчаса. Готово! Приятного аппетита.

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