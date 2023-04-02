Вы удивитесь, но «Рафаэлло» по этому рецепту получаются не хуже оригинала — всего четыре ингредиента

Мало кто задумывался, но приготовить конфеты «Рафаэлло» своими руками совсем несложно. Лакомство в домашнем исполнении ничуть не уступает оригиналу по вкусовым качествам. Огромный плюс — для приготовления конфеток нужны всего четыре ингредиента.

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Понадобятся по 130 граммов сливочного масла и кокосовой стружки, горсть миндаля и четыре столовых ложки сгущенного молока.