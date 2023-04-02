Все хуже, чем ожидали: каким будет курс доллара в апреле – валюта подпрыгнет, вы обомлеете!

Финансовый эксперт Владислав Антонов заявил, что в апреле внешний фон для рубля останется негативным. И ужаснул своим прогнозом по курсу доллара, он полагает, что «американец» смело перемахнет рубеж в 80 рублей.

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«Считаю, что коррекцию по рублевым парам стоит ожидать, когда курс доллара поднимется до 80 рублей, евро — до 85,8 рубля», — сказал аналитик.

Напомним, что на российском валютном рынке курс доллара за прошедшую неделю понялся на 52 копейки, дойдя до показателя в 77,6 рубля, евро увеличился на 1,5 рубля, дойдя до цифры в 84,21 рубля.

Источник: 1prime.ru.