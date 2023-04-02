Самый экологичный способ удалить нагар из кастрюли: тем, что есть под рукой

Тем, кто заботится об экологичности своего дома, понравится народный способ очищения кастрюль от нагара при помощи риса. Этот метод применим для любой посуды, кроме той, что имеет антипригарное покрытие.

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Горсть риса всыпьте на дно кастрюли, залейте водой, чтобы она полностью покрыла всю подгоревшую область. Далее поставьте посуду на плиту и держите на огне, пока зерна не станут мягкими.

Снимите, остудите, удалите деревянной лопаткой нагар.

Источник: sovkusom.ru