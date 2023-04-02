Что нужно сделать, чтобы тараканы обходили вас стороной: не заведутся в доме никогда

Многие не могут годами избавиться от тараканов, вытравливая их из дома. Однако вредные насекомые могут возвращаться назад бесконечно, пересидев неблагополучный период у нечистоплотных соседей. Так что же делать, постоянно вызывать санитарную службу и дышать «дихлофосом»?

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Вовсе нет, сделайте так, чтобы тараканы сами не захотели у вас селиться. Во-первых, тараканы прячутся в щелях, поэтому заделайте их.

Во-вторых, следите постоянно за чистотой в доме, не допуская, чтобы на кухне в открытом доступе была для них пища.

И третий немаловажный фактор – тараканы не только едят, но и пьют, как и люди. И без воды они жить не могут. Поэтому не игнорируйте утечек воды, ликвидируйте их сразу.

Источник: belnovosti.by