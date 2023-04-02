Как добиться большого урожая свеклы – будет ровной, сладкой, сочной: не любит кислый грунт!

Чтобы свекла росла сильной, сочной, сладкой необходимо учесть несколько факторов. Овощ не любит кислый грунт, поэтому грядку для нее необходимо готовить с осени.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Кроме того, свекла боится заморозков, высаживайте ее только когда вoздух прогреется до 10 - 12 градусов. Семена необходимо сеять без предварительного замачивания, раскладывайте в бороздки глубиной в 2 - 4 сантиметра. Через 6-8 дней свeкла взойдет, на стадии 2-3 листов обязательно проредите, добившись расстояния между культурами в 9-10 сантиметров.

Вырванные ростки не выбрасывайте, посадите на другую грядку, они примутся. Пересаживайте в пасмурную погоду днем, либо уже вечером, когда солнце уйдет.

После прореживания проведите первую подкормку. Возьмите 1 чайную ложку поваренной соли и 2 стакана золы на 10 литров воды. Полейте этим раствором.

Вторую обработку необходимо сделать спустя пару недель. На сей раз возьмите 2 грамма борной кислоты на 10 литров воды. Опрыскайте листья свеклы от сердцевидной гнили. Еще через три недели опять пролейте первым раcтвором (с солью и золой).

Источник: Telegram-канал «Сад и огород».