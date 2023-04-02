Люди схватились за головы: озвучен реальный курс доллара – плевок в сторону продавших валюту

Завершение недели на Мосбирже принесло плачевные результаты для россиян и отечественной валюты.

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Доллар и евро в очередной раз смогли обновить максимумы с апреля прошлого года на отметках в 77,95 рубля и 84,80 рубля соответственно.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов убежден, что ждать понижения курса зарубежных валют сейчас не имеет смысла. Доллар по-прежнему чувствует себя великолепно. И уже в этом месяце он легко сумеет преодолеть рубеж в 80 рублей, европейская валюта тоже подпрыгнет и станет дороже 85 рублей.

Не удивительно, что россияне, поспешившие обменять валюту на отечественные рубли, сейчас схватились за головы. Подобные новости они восприняли, как плевок в свою сторону.

Источник: 1prime.ru.