Всего несколько секунд! Вы удивитесь, когда узнаете, как правильно варить сосиски

Казалось бы, что может быть проще приготовления сосисок — снял пленку, закинул в воду, ждешь несколько минут и готово. Однако привычный способ совсем неправильный, а это, к слову, влияет на вкус.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Чтобы сосиски не впитали много воды и не получились пресными, снимать пленку с них не нужно. Мифы по поводу «вредности» упаковки лишены оснований: пленка рассчитана на высокие температуры, а потому никакой опасности не представляет.

После закипания воды сосиски должны вариться не более 20 секунд — этого будет достаточно. Если же продукт заморожен, то готовим его не дольше 5-7 минут.

По материалам портала 45.ru