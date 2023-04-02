Всегда высевайте горчицу на участке: вредители, сорняки и болезни пропадут махом – какую и как

Всегда высаживайте горчицу за три недели до основных культур. Это очень полезное растение для посадок, оно избавит вас от целого ряда проблем.

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Сарептская, черная и белая горчицы относятся сидератам (зеленым удобрениям). Растение избавляет огород от болезней, вредителей и сорняков буквально одним махом! Сеять ее можно уже в начале мая.

Чтобы горчица принесла культурам пользу, она должна расти три недели. Горчицу рекомендуется сеять на грядки, предназначенные для томатов, перцев, баклажанов, огурцов, кабачков, патиссонов, арбузов, дынь и тыкв. Семена заделывают в почву граблями.

Спустя три недели горчицу нужно срезать, измельчить, разбросать по участку и перекопать. Глубины в три-четыре сантиметра достаточно, если подкопать больше – пользы не будет. Потом обработанную горчицей землю необходимо хорошо полить, через неделю можно приступить к посадке овощей.

Источник: Telegram-канал «Сад и огород».