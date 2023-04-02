Всегда высевайте горчицу на участке: вредители, сорняки и болезни пропадут махом – какую и как

Всегда высевайте горчицу на участке: вредители, сорняки и болезни пропадут махом – какую и как

Садовод. Фото: Global Look Press

Это природное удобрение спасет вас от ряда огородных проблем.

Всегда высаживайте горчицу за три недели до основных культур. Это очень полезное растение для посадок, оно избавит вас от целого ряда проблем.

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Сарептская, черная и белая горчицы относятся сидератам (зеленым удобрениям). Растение избавляет огород от болезней, вредителей и сорняков буквально одним махом! Сеять ее можно уже в начале мая.

Чтобы горчица принесла культурам пользу, она должна расти три недели. Горчицу рекомендуется сеять на грядки, предназначенные для томатов, перцев, баклажанов, огурцов, кабачков, патиссонов, арбузов, дынь и тыкв. Семена заделывают в почву граблями.

Спустя три недели горчицу нужно срезать, измельчить, разбросать по участку и перекопать. Глубины в три-четыре сантиметра достаточно, если подкопать больше – пользы не будет. Потом обработанную горчицей землю необходимо хорошо полить, через неделю можно приступить к посадке овощей.

Источник: Telegram-канал «Сад и огород».

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