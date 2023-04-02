Как за пару минут очистить утюг от нагара спичечным коробком: нереально легко

Спичечный коробок может сотворить настоящее чудо с вашим утюгом, на котором накопился слой нагара.

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Просто потрите загрязненную поверхность торцевой стороной коробка (коричневая, о которую зажигают спички), и вы увидите, какой сияющей и гладкой станет она!

Также утюг можно очистить содой. Смешайте две чайных ложки порошка с водой или столовым уксусом так, чтобы получилась пастообразная смесь. Нанесите эту кашицу на теплую поверхность утюга, далее очистите салфеткой или тряпкой.

Источник: Telegram-канал «Лайфхак на заметку».