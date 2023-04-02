Как горчицей и содой убрать мощный нагар с кастрюли: будет, как новенькая!

Сейчас хозяйки все чаще стали обращаться к народным недорогим средствам для чистки различных бытовых предметов и мытья дома.

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Большой популярностью стала пользоваться очень эффективная и экологичная паста из соды, горчичного порошка и воды. Возьмите вещества в равных пропорциях, жидкости влейте столько, чтобы получилась кашица.

Это народное средство отлично отмоет жир и нагар с кастрюли. Нанесите его на 30 минут, а потом промойте поверхность.

Точно таким же образом можно убрать известковый налет на смесителях и душе. Да и в принципе им можно отмыть всю квартиру.

Источник: techinsider.ru.