Какой режим стиральной машины тратит в 2 раза меньше порошка и энергии: деньги не лишние

Многие люди используют стиральную машину на автомате, не особо стараясь выбирать правильный режим ее работы. А зря, так вы теряете свои деньги.

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Правильный режим поможет вам значительно сэкономить на расходовании электроэнергии и средств для стирки.

Обратите внимание на режим «Эконом стирка», его следует использовать, когда вы не накопили белья на полную загрузку автомата. Воды, электроэнергии и порошка здесь будет тратиться вдвое меньше.

Также внимания заслуживает «Быстрая стирка». Это отличный экономичный режим для вещей, которые необходимо просто освежить. Цикл составляет 30-45 минут, а затраты воды и электроэнергии будет гораздо меньше, чем в стандартных вариантах.

Источник: ichip.ru