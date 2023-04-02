Как сделать удобрение «Байкал» своими руками: урожай увеличится в два раза!

Удобрение «Байкал» стоит дорого, да и купить его можно далеко не во всех населенных пунктах. В итоге народ тратится еще и на пересылку почтой.

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Вместе с тем приготовить его можно самостоятельно и несложно. Вам потребуются следующие ингредиенты: ведро навоза или помета, ведро листового перегноя из леса, ведро древесной золы, трехлитровая банка браги (100 г дрожжей залить теплой водой, добавить сахар или старое варенье, пусть бродит неделю), черные сухари, прокисшее молоко (кефир или сыворотка, что имеется), лопата земли со своего огорода.

Все смешать в большой ванне или бочке, залить водой, оставить на 10 дней настаиваться, далее добавляйте этот состав по ковшу в ведро воды и удобряйте все культуры на огороде. Удобрение подходит всем растениям!

Таким образом мы выращиваем полезные микроорганизмы, которые максимально подходят нашему огороду (земля своя). В итоге урожай обычно повышается в два раза! Вы сократите посадку в два раза!

Источник: Telegram-канал «Сад и огород».