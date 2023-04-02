Озвучен настоящий курс доллара на апрель: кажется невероятным, но таковы цифры

Совсем недавно курсы доллара и евро сильно отличались. Естественно, валюта Европы показывала более значительные цифры.

Сейчас же «американец» поднимается на торгах постоянно и уже вот-вот сравняется с европейскими банкнотами.

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На отечественном валютном рынке курс доллара за прошедшую неделю вырос на 52 копейки, дойдя до 77,6 рубля, евро — на 1,5 рубля, показав цифру в 84,21 рубля.

Эксперты утверждают, что доллар постепенно дойдет до 80 рублей, поскольку со стороны банков ускорилась девалютизация. Это может подстегнуть перевод долларов за рубеж и спровоцировать их покупку и повышенный к валюте интерес.

Источник: 1prime.ru.