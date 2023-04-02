Юрист рассказала о крупных штрафах, которые можно получить за неправильную парковку во дворе

Эксперт рассказала, что водители могут получить штрафы из-за неправильной парковки во дворах жилых домов.

Юрист объяснила, что городская застройка не всегда соответствует СанПиНам. Поэтому важно помнить о местах, в которых машину лучше не оставлять.

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Если проход для пешеходов составляет не меньше двух метров, то машину можно парковать на тротуаре. Иначе грозит штраф. Причем сумма наказания может достигать 300 тысяч рублей, если речь идет о зарегистрированном на компанию автомобиле.