Климова впервые прокомментировала новости о домашнем насилии: обвинили бывшего мужа

Звезда российского кино Екатерина Климова прожила в браке с актером Гелой Месхи с 2015 по 2019 годы. Знаменитость родила артисту дочь Беллу и никогда не жаловалась на него публично.

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Однако недавно про последнего экс-супруга Климовой стали говорить не в лучшем свете. Пару месяцев назад его бывшая девушка баскетболистка Анна Соколова опубликовала в соцсетях снимок окровавленной руки и рассказала, что это результат ее неудачного падения.

Но друг блондинки Михаил Игнатов в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что якобы на самом деле Гела толкнул Анну после алкогольных возлияний и ссоры. И якобы именно при данных обстоятельствах она получила травму.

Во время вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения Екатерину Климову журналисты попросили прокомментировать новость об этом.

«Обалдеть. Не поверю в это ни за что!» - сказала актриса.

Она и ранее говорила, что они с Гелой расстались друзьями, сохранив теплые отношения.