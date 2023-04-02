«Минимальный неснижаемый уровень»: в Госдуме предложили новые правила по выплате алиментов

Стало известно, как изменятся правила начисления алиментов.

Речь идет о неснижаемом уровне выплаты на содержание ребенка.

«Мы предлагаем пойти справедливым путем и вернуть ответственность за заботу и воспитание двум родителям в равной степени. Законопроект вводит минимальный неснижаемый уровень алиментов, защищая право ребенка на гарантированное получение минимального содержания», – заявила депутат.

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