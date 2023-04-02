«Минимальный неснижаемый уровень»: в Госдуме предложили новые правила по выплате алиментов

Стало известно, как изменятся правила начисления алиментов.
Речь идет о неснижаемом уровне выплаты на содержание ребенка.
«Мы предлагаем пойти справедливым путем и вернуть ответственность за заботу и воспитание двум родителям в равной степени. Законопроект вводит минимальный неснижаемый уровень алиментов, защищая право ребенка на гарантированное получение минимального содержания», – заявила депутат.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«При этом за родителем, уплачивающим алименты, остается право на получение поддержки со стороны государства, если он попал в сложные жизненные обстоятельства, – процитировали депутата Ксению Горячеву в newpeople.ru.
Напомним, ранее эксперт раскрыла подробности главной денежной реформы.