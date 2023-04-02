«Минимальный неснижаемый уровень»: в Госдуме предложили новые правила по выплате алиментов

Дети и родители

Дети и родители. Фото: Global Look Press 

Депутат Ксения Горячева выступила с инициативой о защите детей.

Стало известно, как изменятся правила начисления алиментов.

Речь идет о неснижаемом уровне выплаты на содержание ребенка.

«Мы предлагаем пойти справедливым путем и вернуть ответственность за заботу и воспитание двум родителям в равной степени. Законопроект вводит минимальный неснижаемый уровень алиментов, защищая право ребенка на гарантированное получение минимального содержания», – заявила депутат.

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«При этом за родителем, уплачивающим алименты, остается право на получение поддержки со стороны государства, если он попал в сложные жизненные обстоятельства, – процитировали депутата Ксению Горячеву в newpeople.ru.

Напомним, ранее эксперт раскрыла подробности главной денежной реформы.

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