«Серьезные арктические вторжения»: жителям Центральной России рассказали о погодных условиях в апреле

Стало известно, какая погода ждет россиян в апреле.

Оказалось, жителей Центральной России предупредили о грядущем похолодании. Несмотря на ранние заявления о теплой погоде в апреле, температурные показатели не сильно обрадуют россиян.

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