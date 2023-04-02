«Серьезные арктические вторжения»: жителям Центральной России рассказали о погодных условиях в апреле

Погода

Погода. Фото: Global Look Press 

Ведущий специалист погоды «Фобос» Михаил Леус поделился прогнозом погоды.

Стало известно, какая погода ждет россиян в апреле.

Оказалось, жителей Центральной России предупредили о грядущем похолодании. Несмотря на ранние заявления о теплой погоде в апреле, температурные показатели не сильно обрадуют россиян.

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«В апреле возвраты холодов уже становятся не такими мощными, как в марте, но, тем не менее, случаются достаточно часто. В Москве серьезные арктические вторжения ожидаются в начале второй и третьей декад месяца», – заявил синоптик в своем микроблоге

Напомним, ранее синоптики рассказали о погоде в начале апреля.

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