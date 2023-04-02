Только позитив: эксперт назвала слова, которые привлекают в жизнь счастье и успех

Слова

Слова. Фото: Global Look Press 

Психолог Елена Шевченко поделилась важной информацией.

Стало известно, какие слова важно поизносить каждый день для более успешной жизни.

Психолог отметила, что позитивные мысли при упоминании определенных слов меняют реальность вокруг человека.

Например, слово «радость» притягивает удачу и богатство. Главное – уметь радоваться тому, что уже имеешь. Тогда доходы действительно приумножатся.

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Также специалист добавила, что помогает почувствовать себя счастливым.

«Научитесь контролировать свое эмоциональное состояние, чтобы у вас не возникало состояния несчастья. Ведь тревожность поглощает вашу энергию и мешает ощущению счастья», – отметила психолог для zviazda.by.

Стоит окружать себя людьми, которые поддерживают вас. А еще заниматься любимым делом.

Напомним, ранее специалист рассказал, какая ошибка мешает стать богатым

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