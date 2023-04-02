От известкого налета не остается и следа: мука и мыло спасут керамику в ванной комнате

Стало известно, как при помощи муки очистить эмаль у раковины и ванны.

Оказалось, французские домохозяйки не тратят баснословные суммы на бытовую химию. А используют хозяйственное мыло и муку в борьбе с известковым налетом.

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Чтобы удалить известковый налет, нужно взять четверть бруска мыла и натереть его на терке. Далее нужно заполнить раковину горячей водой и добавить туда мыло. После того, как раствор остынет, раковину моют тряпкой.

Еще можно использовать муку. Несколько столовых ложек муки и сухая тряпка спасут керамику от грязи. Об этом сообщила блогер Elena France для pulse.mail.ru.