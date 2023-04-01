Стилист дала советы, как правильно подобрать одежду полным людям: такие наряды легко скроют несовершенства

В России многие магазины закрылись. Стало еще сложнее с выбором одежды. Однако по всей стране открываются бутики с нарядами отечественных дизайнеров. Людям с нестандартной фигурой приходится еще сложнее, так как выбрать наряд, которые не будет портить внешность, им еще труднее.
Однако стилист, эксперт по разработке личного стиля Мария Татарская рассказала, как как полным людям можно скрыть недостатки своей фигуры и подчеркнуть ее достоинства. Для этого необходимо грамотно подобрать одежду.
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«Обязательно включите туда как можно больше достоинств. Здесь могут быть кисти, руки, запястья, щиколотки, уши, шея, волосы. Выберите яркие серьги, чтобы подчеркнуть шею. Носите анклеты или обувь с ремешками, чтобы подчеркнуть щиколотки.
Не обтягивайте зоны, которые хотите скрыть! Если у Вас объемные бедра – возьмите широкие брюки-палаццо, большая грудь – поможет рубашка свободного фасона. Запомните: между телом и одеждой должен быть воздух», – рассказала стилист, пишет «Спорт-Экспресс».
Также она отметила, что совсем не обязательно смотреть на указанный размер. Лучше полагаться исключительно на свои ощущения, так как зачастую бывает, что вещь, которая должна быть даже велика, в итоге сидит идеально.