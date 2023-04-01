Стилист дала советы, как правильно подобрать одежду полным людям: такие наряды легко скроют несовершенства

В России многие магазины закрылись. Стало еще сложнее с выбором одежды. Однако по всей стране открываются бутики с нарядами отечественных дизайнеров. Людям с нестандартной фигурой приходится еще сложнее, так как выбрать наряд, которые не будет портить внешность, им еще труднее.

Однако стилист, эксперт по разработке личного стиля Мария Татарская рассказала, как как полным людям можно скрыть недостатки своей фигуры и подчеркнуть ее достоинства. Для этого необходимо грамотно подобрать одежду.