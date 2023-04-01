Без этого парковку оплатить не получится: водителей ждет новое важное правило

В России растет количество машин на дорогах. В Москве уже давно появились платные парковки. Цены на стоянку разные, но в центре города обычно парковка стоит дороже. Многие водители привыкли к тому, что нужно оплачивать время, которое машина проведет на отведенном месте. В Госдуме предлагают изменить порядок оплаты парковки, введя так называемый единый счет автомобилиста.
Отмечается, что решили обсудить такой вариант, так как появился поток жалоба водителей на штрафы за несвоевременную оплату, которые выписываются по вине сбоев в приложении «Парковки России» или по другим причинам.
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Авторы инициативы пояснили, что избежать различных проблем при оплате парковки поможет единый счет автомобилиста. Соответствующее предложение направлено главе правительства РФ Михаилу Мишустину, об этом сообщила Ксения Собчак в своем Телеграм-канале.
«В качестве решения проблемы начисления несправедливых и неправомерных штрафов из-за сбоев в мобильных приложениях для оплаты платных парковок представляется необходимым ввести единый счет автомобилиста, с которого автоматически будет списываться плата за городские парковки», — говорится в письме.