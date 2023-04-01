Без этого парковку оплатить не получится: водителей ждет новое важное правило

Отмечается, что решили обсудить такой вариант, так как появился поток жалоба водителей на штрафы за несвоевременную оплату, которые выписываются по вине сбоев в приложении «Парковки России» или по другим причинам.

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Авторы инициативы пояснили, что избежать различных проблем при оплате парковки поможет единый счет автомобилиста. Соответствующее предложение направлено главе правительства РФ Михаилу Мишустину, об этом сообщила Ксения Собчак в своем Телеграм-канале.