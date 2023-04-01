Миллионы россиян могут выйти на пенсию досрочно: никакие льготы не понадобятся

В России десятки миллионов пенсионеров получают выплаты. Однако пенсионный возраст увеличили, поэтому начался период, когда будет происходит постепенный подъем пенсионного возраста от 55 до 60 лет для женщин и от 60 до 65 для мужчин.
Любой россиянин может досрочно выйти на пенсию, даже если у него нет никаких льгот. Об этом рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Он объяснил, что право на досрочную пенсию сохраняется за предпенсионерами. В этому году воспользоваться шансов могут мужчины, которые родились с 1961 по 1963 год, а также женщины 1966-1968 годов рождения.
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«Так, уволенные по сокращению численности штата организации в связи с ее ликвидацией либо прекращением деятельности ИП имеют право на досрочное назначение пенсии — на два года раньше положенного срока», — высказался Виноградов в беседе с «Праймом».
Однако нужно учитывать, что для досрочного выхода на пенсию нужно стоять на учете у службы занятости и иметь статус «безработный». Также нужен обязательно рабочий стаж – 20 лет в случае женщины и 25 лет в случае мужчины. Будут учитываться и накопленные пенсионные баллы – их должно быть не менее 25,8.
Отмечается, что если россиянину не найдут новое место работы, то с учетом всех условий служба занятости может назначить досрочную пенсию. Пособие будет выше обычных выплат — около 12792 рублей.