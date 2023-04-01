Льготное автокредитование вернули: эти машины россияне могут купить со скидкой до 25% — список моделей

В России с каждым годом становится все больше автомобилей на дорогах. Однако в некоторых семьях не хватает денег на покупку транспортного средства, поэтому приходится пользоваться кредитом. Но теперь Минпромторг решил возобновить программу льготного автокредитования. Она позволяет получить приличную скидку — до 25% от стоимости модели на уплату первоначального взноса.
Однако программа распространяется лишь на покупку нового отечественного автомобиля, стоимость которого не превышает двух миллионов рублей, об этом пишет «Парламентская газета».
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Также следует учесть, что льготы полагаются лишь нескольким категориям граждан. К примеру, программой могут воспользоваться медработники, а также учителя.
Что можно купить:
- Lada: Granta, Niva, Vesta, Largus;
- УАЗ: Pickup, Patriot и Hunter.
А также со скидкой можно приобрести новый «Москвич 3». Это будет версия Evolute i-Pro — адаптированный китайский седан Dongfeng.