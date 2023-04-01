Льготное автокредитование вернули: эти машины россияне могут купить со скидкой до 25% — список моделей

Однако программа распространяется лишь на покупку нового отечественного автомобиля, стоимость которого не превышает двух миллионов рублей, об этом пишет «Парламентская газета».

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Также следует учесть, что льготы полагаются лишь нескольким категориям граждан. К примеру, программой могут воспользоваться медработники, а также учителя.

Что можно купить:

Lada: Granta, Niva, Vesta, Largus;

УАЗ: Pickup, Patriot и Hunter.

А также со скидкой можно приобрести новый «Москвич 3». Это будет версия Evolute i-Pro — адаптированный китайский седан Dongfeng.