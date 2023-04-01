Сразу на 30%: россиян предупредили о резком скачке цен на крупу, которая есть в каждом доме

Цены на продукты зачастую растут. Особенно сильно это заметно по крупам, которые популярны в России. обычно под подорожание попадает гречка. Однако на этот раз эксперты предупредили, что сильный скачек цен будет на рис. Российские производители риса в скором времени они будут вынуждены повысить оптовые цены сразу на 10-30%.
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Оказалось, что дело в неурожае. Из-за аварии на Федоровском гидроузле в Краснодарском крае количество влаги слишком сильно снизилось, что сказалось на количестве риса.
Но пока торговые сети не повышают цены на этот популярный и востребованный продукт, так как боятся снижения продаж. Продавцы делают все, чтобы сдержать рост цен в надежде на стабилизацию ситуации с крупой.
В Минсельхозе заверили, что прошлогодний урожай на все 100% соответствует потребностям наших переработчиков. А также цена на сырье и крупы стабильна, так что пока для ценовых скачков не будет, пишет «Коммерсант».