Сразу на 30%: россиян предупредили о резком скачке цен на крупу, которая есть в каждом доме

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Оказалось, что дело в неурожае. Из-за аварии на Федоровском гидроузле в Краснодарском крае количество влаги слишком сильно снизилось, что сказалось на количестве риса.

Но пока торговые сети не повышают цены на этот популярный и востребованный продукт, так как боятся снижения продаж. Продавцы делают все, чтобы сдержать рост цен в надежде на стабилизацию ситуации с крупой.

В Минсельхозе заверили, что прошлогодний урожай на все 100% соответствует потребностям наших переработчиков. А также цена на сырье и крупы стабильна, так что пока для ценовых скачков не будет, пишет «Коммерсант».