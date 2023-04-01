Роковой коридор затмений: что сулят звезды знакам зодиака в переломном апреле

Овен

Этому знаку зодиака необходимо уделить время карьере. настанет идеальное время, чтобы усовершенствовать свои навыки, чтобы продвинуться по карьерной лестнице или найти новую работу. А вот в возникнут сложности. Нужно подготовится к напряжению в отношениях. В апреле вы можте быть раздражительнее, чем обычно.

Телец

А вот Тельцов ждет настоящая драма. Они могут пережить ревность партнера. Однако нужно осознать, что это временно, поэтому нужно отнестись к такому поведению снисходительно. А вот на работе вы будете чувствовать себя увереннее и оптимистичнее. Можно смело браться за новые проекты, но от лишних обязательств лучше отказаться.

Близнецы

Астрологи считают, что для Близнецов настанет время, когда можно задуматься о своем месте в жизни. Это поможет построить планы и заметить прогресс. Можно смело довериться своей интуиции. Не удивляйтесь, если вас начнут привлекать более тихие и спокойные виды деятельности. Это поможет исследовать свои творческие возможности.

Рак

А Раки сосредоточатся на работе и своем имидже. Появится решимость для достижения целей. В апреле будет удачное время, чтобы наладить контакт с теми, кто имеет власть. Астрологи рекомедуют быть уверенными в себе и напористыми. Однако важно уделить время и личной жизни. Одинокие Раки найдут смелость для встречи с кем-то особенным, а те, кто уже в отношениях, станут более эмоциональными.

Лев

У Львов могут появится новы цели и проекты. Этот знак зодиака почувствует решимость. Лучше не упускать шанс и познакомиться с новыми людьми, которые дадут точек вашей карьере. Это позволит получить повышение на работе. Также следует провести время со второй половинкой. Для этого выходные можно посвятить друг другу, устроив поездку на природу.

Дева

Для Дев апрель станет месяцем, когда нужно упорно трудится и решать все поставленные задачи. Придется все свои силы бросить в работу, но это быстро даст свои плоды. Вам удастся сделать все в лучшем виде, чтобы вы делали. В отношениях все будет хорошо, если будет царить равноправие и справедливость.

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Весы

В начале месяца лучше время посвятить делам и решить все, что вы откладывали. Также следует привести в порядок финансы. В середине месяца Весы почувствует себя наполненными энергией. Это идеальное время, чтобы начать работать над теми целями, которые вы откладывали.

Скорпион

Апрель обещает быть впечатляющим. Появится много возможностей для приключений и романтики. Также возникнет шанс все начать с начала в любой сфере. используйте во благо в себе ту уверенность, которую вы почувствуете. В отношениях чувства будут только крепнуть. А Скорпионы, которые одиноки, могут встретить вторую половинку.

Стрелец

Для Стрельцов апрель станет месяцем, когда можно попрощаться с рутиной. Первые две недели станут особенно успешными. У вас будет достаточно энергии и энтузиазма для всего, за что бы вы сейчас ни взялись. А вот в конце апреля случатся неприятными моментами, но следует не забывать даже в сложное время наслаждаться приятными моментами.

Козерог

Козероги с головой погрузятся в работу. Карьера станет приоритетом. В личной жизни все может быть немного тише, чем обычно. Лучше сосредоточиться на самом себе.

Водолей

А вот Водолеям следует выйти из зоны комфорта. Если сможете попробовать что-то новое, то это только положительно скажется на вас. В личной жизни наступит штиль. А у Водолеев, которые одиноки, могут возникнуть проблемы с новыми знакомыми. Для тех, кто уже живет с партнером, может настать время, когда споры станут возникать чаще.

Рыбы

Апрель – это месяц, когда вам нужно будет сосредоточиться на своих финансах и карьере. Лучше избегать неоправданных рисков и следить за источниками доходов. В карьерном плане поначалу дела могут идти медленно, но ближе к концу месяца они начнут набирать обороты. Возможно, придется столкнуться с некоторыми офисными проблемами, сообщает verakievskaya.club.