Убираться можно в два раза реже: просто протрите мебель и пол раствором глицерина

Все знают не понаслышке о том, как быстро оседает пыль на поверхностях. Бывает так, что утром все протрешь, а к вечеру на столе опять можно рисовать пальцем. Бесконечная борьба с грязью хоть кого измотает.

Опытные хозяйки рассказали, что совсем необязательно бегать по квартире с тряпкой каждый день. Есть отличный способ избавиться от пыли надолго. Рецепт прост: смешайте воду с глицерином — один к одному и перелейте раствор в пульверизатор. Протрите поверхности сухой тряпкой, потом распылите раствор и еще раз пройдитесь по мебели мягкой тканью.

Конечно, пыль не пропадет совсем, это невозможно, но убираться придется намного реже. У вас появится больше свободного времени, которое можно провести с большей пользой.

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Источник: belnovosti.by