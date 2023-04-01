«В авангарде удачи»: британская провидица раскрыла знак зодиака, который станет главным счастливчиком весны

На этот раз для некоторых знаков зодиака наступит особенное время. Провидица выделила Тельцов, Дев и Козерогов, а также огненные знаки – Овнов, Львов и Стрельцов. По словам Джемаймы, удача в апреле будет преследовать лишь один знак зодиака, а вот остальных ждут проблемы.

«Из всех двенадцати знаков зодиака Стрелец находится в авангарде удачи, в то время как Овны и Девы в ближайшие месяцы столкнутся с множеством проблем – они будут проявляться в личных отношениях», – отметила эксперт.

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По ее словам, Стрельцы будут чувствовать себя успешными во всех областях: дома, на работе и в личной жизни, пишет Daily Express.

Напомним, что она научилась гадать на спарже в восьмилетнем возрасте благодаря своей бабушки. Также известно, что делая свои пророчества, британка подбрасывает растение и смотрит, как пучок спаржи упадет на землю или любую другую поверхность.