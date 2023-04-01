«В авангарде удачи»: британская провидица раскрыла знак зодиака, который станет главным счастливчиком весны

После сложных двух лет многие с опаской встретили 2023 год. Однако начался он без серьезных происшествий, если не считать землетрясений в нескольких странах. Британская прорицательница Джемайма Пакингтон, которая ранее смогла предсказать будущее при помощи простой спаржи, озвучила прогноз на эту весну.
На этот раз для некоторых знаков зодиака наступит особенное время. Провидица выделила Тельцов, Дев и Козерогов, а также огненные знаки – Овнов, Львов и Стрельцов. По словам Джемаймы, удача в апреле будет преследовать лишь один знак зодиака, а вот остальных ждут проблемы.
«Из всех двенадцати знаков зодиака Стрелец находится в авангарде удачи, в то время как Овны и Девы в ближайшие месяцы столкнутся с множеством проблем – они будут проявляться в личных отношениях», – отметила эксперт.
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По ее словам, Стрельцы будут чувствовать себя успешными во всех областях: дома, на работе и в личной жизни, пишет Daily Express.
Напомним, что она научилась гадать на спарже в восьмилетнем возрасте благодаря своей бабушки. Также известно, что делая свои пророчества, британка подбрасывает растение и смотрит, как пучок спаржи упадет на землю или любую другую поверхность.