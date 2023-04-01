Будет блестеть как новая: самый легкий способ убрать нагар с решетки духовой печи

Не у всех есть желание возиться с решетками духового шкафа. Оттирать их от жира и нагара трудно и неудобно, а довести до идеала почти невозможно: только самые упорные могут справиться с такой задачей.

Но не спешите огорчаться, если вам предстоит почистить эту кухонную утварь. Опытные хозяйки раскрыли секрет, как можно это сделать, приложив минимум усилий.

Вам потребуется горячая вода, средство для мытья посуды и несколько салфеток-ловушек для цвета и грязи — они продаются в супермаркетах. Обычно такие салфетки используют при стирке белья, но в нашем случае они тоже будут полезны, так как отлично размягчают разные загрязнения.

Разложите на дне большого таза 7-8 салфеток, положите на них решетки, залейте все это горячей водой и капелькой моющего средства. Решетки можно оставить в тазу на ночь. На следующий день их нужно будет достать из раствора, протереть этими же салфетками, ополоснуть водой и отполировать с помощью губки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Источник: novochag.ru, vnimanie.pro