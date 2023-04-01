«Я уже бегу облачаться в эти оттенки»: Володина назвала главный цвет недели, притягивающий деньги

Василиса Володина является одной из самых известных астрологов в России. Она много лет снимается в шоу «Давай поженимся» в качестве эксперта. В обычной жизни эксперт также дает советы и регулярно публикует гороскопы. На этот раз Володина озвучила цвет, которого стоит придерживаться в первую неделю апреля, чтобы притянуть день.
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«Астро-палитра недели с 3 по 9 апреля. Королевский зеленый снова с нами! Я уже бегу облачаться в эти оттенки с ног до головы. А вы, если боитесь носить зеленый у лица, поинтересуйтесь, что там с "зеленью" в кошельке», – написала астролог.
К слову, изумрудный оттенок зеленого особенно подходит брюнетками. Весна – самое время для обновления гардероба.