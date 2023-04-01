Чем смыть пестициды с магазинных овощей: эффективное и недорогое средство

Свежие овощи и фрукты могут принести много пользы нашему организму, но в некоторых случаях могут и навредить. Нам точно неизвестно, как были выращены те помидоры или яблоки, которые продаются в супермаркете. Невозможно определить на глаз, опрыскивались они пестицидами или нет.

Но стоит помнить, что агропромышленность широко использует различные химикаты для сохранения урожая. Поэтому очень важно, как следует мыть все овощи и фрукты, которые вы приносите домой из магазина.

Специалисты рекомендуют не полагаться на специальные средства, они почти бесполезны. Избавиться от большей части пестицидов можно с помощью обычной соды. Для приготовления раствора возьмите одну ложку соды на литр воды.

Инструкция простая: помойте покупки под проточной водой и поместите в щелочную воду на 5-10 минут. После этого ополосните овощи питьевой водой и протрите полотенцем.

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Источник: povarenok.ru