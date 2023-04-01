Понадобятся только вода, пакеты и морозилка: как растянуть слишком узкие туфли

Эксперты рассказали, как с помощью пакетов-«зип-локов» можно растянуть неудобные туфли.
С наступлением весны модницы решают взять для выхода туфли на каблуках и лоферы. Вот только эта обувь может причинять дискомфорт и даже становится причиной возникновения мозолей.
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Чтобы любимые туфли не натерли, их нужно растянуть при помощи пакетов со льдом. Пакеты стоит брать с застежкой.
Важно понять, какая часть обуви вам жмет. От этого будет зависеть количество необходимой воды. В случае, если натирает в области пальцев, то необходима четверть пакета. Если носок и подъем – полпакета воды.
А в случае, если нужно растянуть туфли полностью, стоит залить треть пакета или половину.
После того, как в обуви оказалась вода, туфли оборачивают газетой или пакетом и отправляют в морозильную камеру.
За 4 до 8 часов вода превратится в лед и растянет узкую обувь. После заморозки нужно вытащить туфли и в течение 20 минут дать пакету оттаять. Об этом рассказали в Woman.ru.