Понадобятся только вода, пакеты и морозилка: как растянуть слишком узкие туфли

Эксперты рассказали, как с помощью пакетов-«зип-локов» можно растянуть неудобные туфли.

С наступлением весны модницы решают взять для выхода туфли на каблуках и лоферы. Вот только эта обувь может причинять дискомфорт и даже становится причиной возникновения мозолей.

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Чтобы любимые туфли не натерли, их нужно растянуть при помощи пакетов со льдом. Пакеты стоит брать с застежкой.