Нежный домашний сыр из трех продуктов: готовится быстро

Если вы заботитесь о своем здоровье, то отлично знаете, как трудно бывает найти в магазине по-настоящему полезные продукты. К счастью, вы можете их приготовить сами. Потратьте всего 30 минут, и уже утром будете наслаждаться великолепным вкусом натурального домашнего сыра

Для приготовления потребуется: два литра молока 3%, три крупных яйца, 200 грамм сметаны или йогурта без добавок и чайная ложка соли.

Заранее взбейте яйца и соедините их со сметаной. Поставьте кастрюлю с молоком на плиту. Нагрейте, когда молоко закипит, добавьте соль и хорошо все перемешайте. Затем, непрерывно помешивая молоко, влейте в кастрюлю смесь из яиц и сметаны. Держите емкость на огне еще около 10 минут. Как только сыворотка начнет отходить, отбросьте творожную массу на марлю. Немного подождите, пока стечет жидкость, придайте сыру форму и положите его под гнет. Через 7-12 часов он будет готов — можно пробовать.

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Источник: sdelaysam-svoimirukami.ru