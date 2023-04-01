Пять головных уборов, которые сделают вас самым модным этой весной

Стало известно, какие головные уборы советуют носить стилисты этой весной.

Для любителей романтичных образов отлично подойдет берет. При этом материал изделия может быть разным: от мохеровых и кашемировых до кожаных.

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В этом сезоне трендовыми будут считаться повязки. Лучше присмотреться к вариантам из ткани или шерсти. А вот модель с крупной вязкой не стоит приобретать.

Можно надеть косынку. Главное – не выбирать сложные принты на вещи.

Любителям спортивного стиля подойдут бейсболки. В моде кепки с вышивкой и яркими принтами, отметили в Grazia.