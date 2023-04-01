Снимите это немедленно: Влад Лисовец рассказал, какие вещи не стоит оставлять в весеннем гардеробе

Стало известно, какие вещи стилист Влад Лисовец считает устаревшими.

Эксперт напомнил, что весной стоит пересмотреть свой гардероб. Лисовец назвал предметы гардероба, от которых он бы избавился без промедления.

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Лисовец рассказал, что он против толстовок с капюшонами и бежевых тренчей. А еще вышли из моды кроссовки типа YEEZY BOOST.