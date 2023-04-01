Разбирают моментально: эта «Докторская» колбаса безупречного качества — натуральное мясо и ноль консервантов

Эта «Докторская» перевернет ваше представление о вкусной колбасе. Ее состав отличается натуральностью, а вкусовые качества такие, что впредь не захочется покупать что-то другое. Роскачество выдало лучшего.

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В исследовании участвовали 40 торговых марок. Каждую из них проверили на количество влаги, белков и жиров, оценили содержание консервантов и натурального мяса.

По итогам проверки выделили несколько производителей, но безусловным лидером стала «Докторская» от «Балахоновского Мясокомбината». В ней идеально все: от состава до вкуса.

Эта «Докторская» хорошо проверена, а еще в ней допустимое содержание фосфатов, что говорит о том, что производитель не пытался сэкономить на сырье.