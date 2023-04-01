Сколько дней можно не менять губку для мытья посуды

Как известно, у всего есть свой срок годности и эксплуатации. Но когда дело касается губок и мочалок для посуды, то многие об этом забывают.

Эта оплошность может привести к проблемам со здоровьем, так как чистая с виду губка может кишеть опасными микробами. Поэтому не нужно ориентироваться только на видимые загрязнения.

Гораздо надежнее будет просто регулярно менять губку на новую. Специалисты рекомендуют это делать раз в 7 дней. Старую губку нужно выбросить даже в том случае, если за это время вы воспользовались ей всего несколько раз.

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Источник: belnovosti.by